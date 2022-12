Arquivo Bem Paraná

Pelo terceiro ano consecutivo, os Correios anunciam que não haverá reajuste nos preços das encomendas nacionais. A estatal manterá, em 2023, as tabelas de preço dos pacotes de serviços do segmento, como PAC, SEDEX, SEDEX Hoje, SEDEX 10, SEDEX 12 e Mini Envios.



“Graças às ações de modernização e readequação às necessidades do mercado, os Correios têm se tornado cada vez mais competitivos, sinalizando melhora significativa em sua qualidade operacional. Aempresa segue como a principal aliada dos empreendedores”, destaca o presidente da estatal, Floriano Peixoto.