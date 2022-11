Estão abertas as inscrições para Fórum Técnico da Comissão de Sementes e Mudas do Paraná (CSM-PR) 2022. Neste ano o encontro será feito no Parque Histórico de Carambeí, nos Campos Gerais. Serão três dias de evento, de 6 a 8 de dezembro. As inscrições devem ser feitas pelo site Sympla neste link: https://www.sympla.com.br/evento/forum-tecnico-csm-pr-2022/1785897

A programação (veja abaixo) contará com palestras, painéis e workshops que vão reunir os diferentes stakeholders do setor de sementes paranaense e brasileiro. Estão confirmadas as presenças de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), empresas especializadas do setor, multiplicadores, analistas de sementes e produtores rurais.

“O Fórum da CSM-PR é uma ótima oportunidade para todos os envolvidos com o setor de sementes se atualizarem, compartilharem informações e novidades”, afirmou o diretor-executivo da Apasem (Associação Paranaense dos Produtores de Sementes e Mudas), Jhony Möller.

Entre os assuntos tratados neste ano estão: Vigor de Sementes, análises laboratoriais x resultado no campo; Dificuldades e Desafios dos LAS; Metodologias de análise de vigor; e Novas Tecnologias aplicadas a análises de sementes.

Programação completa

6 de dezembro – terça-feira

13h30 – 14h: Abertura da Reunião Técnica CSM

14h – 16h PAINEL: Vigor de Sementes, Análises laboratoriais X Resultado no Campo

- Dificuldades e Desafios dos LAS – Saionara (APASEM) – Selma (APSEMG) - Metodologias de análise de vigor – José França Neto - Moderador: Francisco Krzyznowski

16h – 16h30: Coffee Break

16h30 – 18h: Workshop Fiscalização – Parte 1

7 de dezembro – quarta-feira

8h – 9h50 – PAINEL: Desafios da Amostragem em BAGs

– Desafios Técnicos e Práticos da Amostragem - Dra. Maria Laene – UFLA - Legislação sobre Amostragem - Auditor MAPA

9h50 – 10h – Apresentação Packem

10h – 10h30 – Coffee Break

10h30 – 11h30 – PAINEL: Tendência de substituição do Químico pelo Biológico

- Moderador Ademir Henning - Novidades Tecnológicas e Legais para Tratamento de Sementes (A confirmar) - Novidades Tecnológicas para tratamento em Campo - Henrique Menarim

11h30 – 12h: Palestra Incotec

12h – 13h30: Almoço

13h30 – 14h – Palestra: SoyTech – Gabriel Zeni (Basf)

14h – 15h30 – PAINEL: Tecnologia na Qualidade de Sementes

- Tecnologia na Rastreabilidade da Qualidade das Sementes – Gabriel Martinez (Agrotis) - Novas Tecnologias aplicadas a Análises de Sementes – Carlos Hansel (Petkus)

15h30 – 16h – Palestra: Corteva Sistema Enlist

16h – 16h30 – Coffee Break

16h30 – 18h30 – Workshop Fiscalização – Parte 2

- Autocontrole – Auditor Glauco Bertoldo

19h30 – Coquetel – Confraternização

8 de dezembro – quinta-feira

8h – 8h45 Palestra: Avanços na revisão da LPC

8h45 – 10h30 PAINEL: Identificação de P. Daninha

- Dificuldades de identificação de Outras Sementes no teste de Pureza (Pedro Henrique – Matsuda) - Manejo da resistência de Plantas Daninhas e Proibição de Ativos – - Moderação (Fernando Adegas /Dionísio)

10h30 – 11h: Coffee Break

11h – 11h30: Horário destinado ao MAPA-Brasília (Virgínia Arantes Ferreira Carpi – Coord. Geral Sementes, Mudas e Proteção à Cultivares)

11h30 – 12h: Encerramento

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/forum-tecnico-csm-pr-2022/1785897