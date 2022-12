Movimento na região Central, ontem: todos às compras na reta final (Franklin de Freitas)

O fluxo de pessoas nos centros comerciais e shoppings de Curitiba está em alta nos últimos dias e deve subir mais ainda neste fim de semana, o último cheio antes do Natal. Neste ano o Natal cai num domingo, e neste dia o Comércio não funciona. Na véspera, as lojas ficam abertas até o final da tarde apenas.



Com isso, quem não tem folga durante a semana só tem este fim de semana para ir às compras, por isso o movimento esperado deve ser intenso. Ontem, a região Central e Curitiba já apresentava um movimento acima do normal, já reflexo da proximidade da data.



Segundo sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae/PR, e divulgada no começo do mês, neste ano boa parte dos paranaenses, 50,7%, vai deixar para comprar os presentes até sete dias antes da data, aumento considerável em relação aos 41,2% de 2021.



A maioria dos shoppings de Curitiba já está trabalhando com horário estendido. Hoje, mais um deles, o Ventura, começa a funcionar das 10h até às 23h. Com isso, os consumidores terão mais tempo para fazer as compra



Estimativa — A Pesquisa de Expectativas Natal 2022, da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), feita em todo o país, aponta uma estimativa de vendas 4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O levantamento também indica que o setor deve movimentar R$ 5,5 bilhões entre os dias 19 e 25 de dezembro.



Em relação ao fluxo de visitantes, 79% dos shoppings respondentes acreditam que a movimentação será superior em comparação à 2021, sendo que o aumento médio esperado de frequentadores é de 8%. Para incentivar o aumento do fluxo de visitantes, 83% dos shoppings funcionarão em horário diferenciado. Nesse caso, a maioria terá abertura 1 hora antes e/ou fechamento 1 hora depois do horário de funcionamento normal.



Apesar da boa expectativa no geral, a sondagem da Fecomércio/PR mostrava um certo comedimento no Estado por parte do consumidor. Segundo a sondagem, 78,8% da população pretende presentear no Natal. Esse percentual é inferior aos 82,3% registrados em 2021. O valor dos presentes deste ano também será menor: o tíquete médio será de R$ 322,36 ante os R$ 434,95 do ano passado.



Problemas financeiros e o desemprego são os vilões neste Natal. Entre os 18,8% de paranaenses que não vão presentear e os 2,4% que ainda não decidiram, os principais motivos são as dificuldades financeiras ou por estar desempregado, com 46,8%.



Ainda segundo a sondagem, as lojas de bairro receberão 32,8% do movimento e as lojas do centro da cidade, 25,3%. Em 2022, as compras pela internet devem corresponder a 34,5%. As lojas de shopping receberão 23,9% dos consumidores e os hipermercados, 4,1%.



Preços de alimentos e bebidas sobem 1,29% no Paraná em novembro

Puxado pelos produtos hortigranjeiros, o Índice de Preços Regional (IPR), que passa a calcular a variação no preço de alimentos e bebidas no Paraná, subiu 1,29% em novembro, na comparação com o mês anterior. O IPR foi lançado ontem pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e fará uma análise mensal de 35 itens alimentícios nas seis maiores cidades do Paraná, trazendo um indicador médio da inflação no Estado.



O item que teve o maior aumento no preço foi a cebola, com alta de 23,3% no mês passado. É seguida pelo tomate (14,17%), batata-inglesa (10,98%), laranja-pera (9,03%) e maçã (5,91%). Por outro lado, houve queda no preço do frango, que baixou 4,54% no mês, no leite integral (-2,98%), na margarina (-1,55%), no café (-1,16%) e no queijo mussarela (-1,03%).