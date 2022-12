Imagens de movimentação de pessoas nas ruas do centro de curitiba. Movimento no comércio da região central de Curitiba. Vendas aquecidas pelo motivo no natal e copa do mundo. (Albari Rosa/AEN)

O período de final de ano chegou e com isso já é esperado um aumento na demanda nos serviços ligados ao turismo em todo o País. No transporte rodoviário, que apresentou um crescimento positivo neste ano frente aos demais modais de transporte, a expectativa é alta.

De olho no comportamento do público que compra passagens de forma online, a ClickBus listou os principais destinos de quem está se programando para viajar durante os períodos de festas:

Top5 destinos data Natal

· São Paulo, SP | Ubatuba, SP

· Belo Horizonte, MG | Rio De Janeiro, RJ

· Curitiba, PR | Porto Alegre, RS

· São Paulo, SP | Belo Horizonte, MG

· São Paulo, SP | Guarujá, SP

Segundo levantamento da ClickBus, cuja base de informações é a comercialização online, há um aumento de 53% na busca de passagens rodoviárias para as viagens de final de ano, em relação ao ano passado. Já no comparativo com o mesmo período de 2019, o crescimento foi de 170%.

De acordo com dados da ClickBus, o maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil, para os embarques no período do Natal, a taxa média de ocupação dos ônibus já está em quase 80%, o que mostra que as pessoas têm cada vez mais se antecipado para as compras a fim de evitar perrengues e filas nas rodoviárias.

Já para a Socicam, o período de Natal mostra a expectativa por números bastante positivos. Dentre todos os terminais rodoviários administrados pela Concessionária no Brasil, há destaques, como os de Fortaleza, no Ceará, onde serão mais de 1.600 viagens ofertadas atendendo cerca de 49 mil passageiros no período. Além disso, Brasília (DF), também mostra números expressivos, com mais de 1.500 viagens atendendo mais de 35 mil pessoas.

Campinas (SP), com 4.000 viagens e 62 mil pessoas fica logo atrás do Rio de Janeiro, onde 4500 viagens transportarão 133 mil pessoas. Como líderes, os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara, em São Paulo, somados, serão o ponto de passagem de quase 720 mil pessoas em quase 12 mil viagens.