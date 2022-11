Nos bairros mais nobres da cidade, o preço do metro quadrado já passa dos 20 mil reais

O mercado de imóveis de luxo em Curitiba é um dos principais do Brasil. Bairros como Batel, Água Verde, Santa Felicidade, Bigorrilho e Cabral abrigam alguns dos prédios mais requintados da cidade. Cada detalhe desses empreendimentos exuberantes é pensado para atrair investidores e oferecer qualidade de vida aos moradores. A capital paranaense está entre as cidades brasileiras com o maior número de empreendimentos imobiliários de alto padrão no país. É cada vez mais comum avistar na cidade lançamentos imobiliários que custam 5, 7 ou até 10 milhões de reais por apartamento.

São Paulo sempre estará na vanguarda por ser a principal conexão entre o mercado brasileiro e o internacional. Depois da capital paulista, temos a insurgência de Balneário Camboriú, que gradativamente se colocou como principal player do mercado de luxo brasileiro, atraindo capital de todo o continente. Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre vêm na sequência, cada uma com suas características e tamanhos de mercado, mas com padrões de empreendimentos bastante elevados.

Em Curitiba, os lançamentos imobiliários com valores entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão cresceram 50% no último ano. Estes imóveis estão localizados nos bairros com a metragem mais valorizada de Curitiba, onde o valor do metro quadrado já passar dos R$ 20 mil.

Segundo o analista de inteligência de mercado da GT Building, Diego Veiga, Curitiba é uma cidade de alto poder aquisitivo e, além da forte economia local, também é destino de investimento para os moradores de outras regiões do Paraná e de Santa Catarina, que buscam usufruir das boas cenas culturais e gastronômicas que a cidade oferece. “Vale lembrar que Curitiba é tida como uma das cidades com o mercado consumidor mais exigente, que sabe identificar e apreciar a qualidade, ou a falta dela, no que está sendo ofertado. E isso vale para o mercado imobiliário também. O padrão dos empreendimentos que são ofertados na cidade é muito alto, atendendo as exigências do cliente”, destaca.

O perfil de quem investe em um imóvel de alto padrão é bem definido. Tem entre 40 e 60 anos, gosta de tecnologia, procura localização privilegiada e faz questão de ter um espaço verde em casa. Segundo Diego, investir em um imóvel de luxo em Curitiba é ter a tranquilidade de estar comprando algo que está dentro de um padrão do que há de mais novo e mais tecnológico no mercado global. “Desde o projeto de fachadas até a qualidade dos acabamentos e a automação inserida, o imóvel de alto padrão na capital paranaense é também o que exige o alto padrão global. Vale lembrar também que até o comércio do entorno é impactado positivamente com a chegada de um lançamento imobiliário. Anualmente, bilhões de reais são movimentados apenas em Curitiba para suprir a demanda do mercado de imóveis de altíssimo padrão”, finaliza.