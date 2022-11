Moradores do Hauer, em Curitiba, vão poder fazer muito mais economia neste fim de ano, sem abrir mão do conforto. O novo Max Atacadista inaugurado neste dia primeiro de dezembro está trazendo novidades para quem gosta de levar mais e pagar menos, no valor final da compra.

A loja vai ter açougue com atendimento no balcão, além de um amplo setor de cortes especiais para quem prefere a praticidade. Os temperados de frango e suínos já conquistaram paladares exigentes. No setor de frios, destaque para a grande variedade de produtos fatiados em diversos tamanhos de porções.

Além disso, os clientes do Max também vão poder aproveitar as delícias de panificação própria, com pães fresquinhos e produtos de confeitaria! A adega completa vai fazer diferença na hora de comprar as bebidas para as festas de fim de ano. Os rótulos ficam em ilhas modernas e práticas ou em prateleiras segmentadas, que facilitam a visualização e a escolha.

Localizada na Av. Marechal Floriano Peixoto, 5350, esta é a nona loja atacadista da rede Max na região de Curitiba e a maior inaugurada em 2022. Com três pavimentos, interligados por rampas rolantes e elevadores, o Max Hauer chega dentro do conceito de atacarejo completo, com facilidades tanto para atender comerciantes quanto transformadores e famílias.

Com cerca de 21 mil m2 e 31 checkouts, o Max Hauer fica na região sudeste de Curitiba, em um bairro que está em expansão, com transporte público, bons acessos, parques e comércio forte. Nesta nova loja foram instalados quatro autocaixas, uma novidade na modalidade atacarejo, para oferecer ainda mais conveniência nas compras rápidas. Uma ampla galeria de lojas parceiras completa o novo circuito de compras no Hauer!

O empreendimento já está gerando 250 empregos diretos, além dos indiretos, movimentando todo ecossistema local de negócios. Os clientes poderão contar com um amplo estacionamento gratuito, parcialmente coberto, com mais de 320 vagas, além de espaço para bicicletas.

Segundo Eduardo Muffato, diretor do Grupo: “Neste fim de ano queremos presentear Curitiba com mais um grande empreendimento. Vamos proporcionar à região sudeste da capital a possibilidade de fazer economia de fato, de pagar preço de atacado sem perder em qualidade. O Max Hauer é amplo, dinâmico com um mix bastante diversificado e o sistema de compras é simples. Temos certeza que comerciantes, transformadores e famílias têm muito a ganhar. Estamos felizes por oferecer uma loja que terá impacto positivo na vida das pessoas”.

Outros detalhes

O atacarejo do Grupo Muffato aceita cartões de crédito, débito e vale alimentação, além do cartão Crediffato. A ideia é vender mais barato e com as melhores condições de pagamento.

O consumidor vai encontrar etiquetas com três preços: atacado, varejo e Crediffato. Comprando no cartão da loja (Crediffato) o cliente paga preço de atacado em qualquer quantidade de produtos e ainda ganha prazo de até 40 dias para pagar. O cartão é feito gratuitamente, na própria loja, e dá vantagens.

Galeria: A galeria do Max Hauer vai ter cafeteria, lojas de celulares, brinquedos, farmácia, restaurante e outras facilidades para o cliente poupar tempo e dinheiro.

Facilidades: A rede Max oferece diferentes canais de comunicação para as cotações. Os encartes de ofertas podem ser recebidos via Whatsapp ou acessados pelo site. As novidades e ofertas são publicadas também nas redes sociais (Facebook e Instagram). Empresas podem baixar o aplicativo exclusivo do Max na Google Play ou na App Store para cotações ou utilizar serviços de televendas (0800 727 9767).

Gerente: Leonel de Oliveira Leite Neto

Funcionamento: De segunda a sábado: 7h às 22h. Domingos: 8h às 21h.

Inauguração Max Hauer

Dia: 01 de dezembro de 2022

Horário: 8h

Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 5350, Hauer, Curitiba

Sobre o Max

O Max Atacadista é a bandeira de atacarejo do Grupo Muffato, que permite ao consumidor comprar mais produtos pagando menos, por meio da oferta do preço de atacado direto ao consumidor.

Sobre Grupo Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 87 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 32 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.