Franklin de Freitas

Já pensou em ir às compras levando apenas o celular e sair do mercado sem passar pelo caixa? O Grupo Muffato traz para o Brasil o primeiro supermercado 100% autônomo da América Latina. O consumidor pega o que quer, coloca na sacola e sai, simples assim: sem filas, sem caixas. Qualquer cliente pode baixar o aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e participar dessa experiência de compras inédita.

Dentro do conceito just go ou friction-free, a Muffato Go oferece uma imersão tecnológica em que o consumidor interage diretamente com a loja e os produtos. Entrou, pegou, levou. Para isso, a Sensei, empresa portuguesa responsável pelo desenvolvimento desta tecnologia, utiliza fusão de sensores, deep learning (aprendizado profundo de máquinas) e visão computacional.

Ao entrar no mercado, o cliente aciona um QR code no app Muffato e passa pela porta eletrônica. A partir deste momento, tudo o que ele pegar das prateleiras ficará registrado no aplicativo. Se devolver nas prateleiras, a combinação de sensores também identificará e removerá o item da lista.

A tecnologia da Sensei detecta quando os produtos são removidos ou recolocados nas prateleiras sensorizadas e faz o rastreamento. É como se o cliente estivesse em casa, pegando coisas do próprio armário ou geladeira. Ao terminar as compras, basta sair da loja. O aplicativo registra tudo o que está sendo levado e joga o valor final para a conta cadastrada.

De acordo com Everton Muffato, diretor do Grupo Muffato, “O lançamento da Muffato Go, em Curitiba, é um grande passo para a indústria supermercadista brasileira. Retirando as filas e o checkout, estamos oferecendo aos clientes uma experiência de compras sem atrito, mais rápida e conveniente, liberando membros da nossa equipe para ajudar em outros aspectos da loja. Novamente, o Grupo Muffato coloca seus clientes na rota do que há de mais moderno e inovador no mundo.”

Além de toda tecnologia embarcada, a Muffato Go conta com uma estrutura arquitetônica que humaniza e traz bem-estar, criada pela Opus Design. O hall de entrada foi projetado para que o cliente possa comer, beber e baixar o aplicativo, confortavelmente, utilizando o wi-fi da loja. Todo mobiliário, teto e painéis foram projetados para que a experiência possa funcionar da forma adequada.

“O varejo está se tornando mais rápido e conveniente, e nossa tecnologia de loja sem atrito está trazendo um novo nível de experiência para os compradores nas lojas. Estamos entusiasmados em levar nossa tecnologia para a América Latina e apoiar o lançamento do primeiro supermercado 100% autônomo do Brasil com o Super Muffato”, afirma Vasco Portugal, CEO da Sensei.

Passo a passo

Para participar desta experiência de compras é preciso baixar o app do Super Muffato e acessar o ícone Muffato Go no celular. Depois, é só cadastrar a o cartão de crédito em que a compra será debitada. Vá até a loja da MGo, na avenida República Argentina, n.o 1505, em Curitiba (PR), abra o aplicativo, passe o QR code no leitor da catraca e inicie sua conexão com um mercado do futuro.

Compras em grupo: Várias pessoas podem entrar juntas, utilizando apenas um celular. O sistema de visão computacional identifica a presença do grupo e registra os produtos retirados da prateleira por todos, direcionando a conta para o cartão cadastrado.

A bateria do celular acabou durante as compras! Não tem problema. Uma vez dentro da loja, o sistema segue direcionando os produtos adquiridos para o cadastro. Quando o cliente acessar o aparelho novamente, a lista estará lá e será debitada do cartão cadastrado. O celular serve apenas para dar acesso à loja.

Respeito aos dados: Todo o sistema foi desenvolvido dentro das normas da LGPD, garantindo a proteção dos dados do cliente.

Conferindo o carrinho: O sistema pode demorar até 15 minutos para enviar o cupom fiscal ao consumidor, após a saída da loja.

Horário de funcionamento da loja: Das 08h às 23h.

Contato em caso de dúvidas: Se houver problemas durante o processo de compras, o consumidor deve acionar o concierge, na entrada da loja, ou ligar para a Central de Atendimento ao Cliente no 0800 727 9595.

Parcerias inovadoras

Construir uma loja única foi possível graças às parcerias com empresas que, assim como o Grupo Muffato e a Sensei, acreditam no poder da inovação e na importância de ousar fazer algo novo, gerando experiência e resultado.

A Elgin, por exemplo, é a responsável pela solução de etiquetas eletrônicas. Toda a atualização de preços é feita por comunicação via wi-fi e atualizada on-line com os sistemas da loja.

Já o mobiliário de madeira personalizado para o setor de FLV, foi desenvolvido pela Eco Art, em configurações específicas para receber os sensores. As gôndolas de metal sensorizadas foram desenvolvidas pela Fast Gôndolas e a Eletrofrio fez um trabalho semelhante com as prateleiras dos refrigeradores.

O consumidor pode sair da loja tranquilamente, sem passar pelo caixa, porque as portas produzidas pela Digicon, além de controlarem a entrada, registram a saída automaticamente, indicando que a experiência de compra está encerrada.

Todo esse sistema inteligente é integrado pela Marketeasy, desenvolvedora do app do Super Muffato que produziu o sistema que interliga as soluções da loja, a partir de uma arquitetura projetada pela equipe de analistas de software da Muffato Labs.

Segundo Fábio Donadon, head de tecnologia do Grupo Muffato, “aceitar um projeto como esse é prova de que temos inovação no DNA. Trazer isso para nossos clientes mostra mais uma vez nosso compromisso com a melhor experiência possível. Nos sentimos responsáveis em apresentar aos brasileiros novas formas de comprar e levar aos nossos consumidores o que há de mais moderno e funcional no mundo”.

Ainda tem dúvidas? Vamos lá!

É necessário registar os artigos que retiro das prateleiras?

Não é necessário realizar nenhum registro. Os artigos retirados são adicionados ao sistema por meio da tecnologia de visão computacional, sendo automaticamente associados ao carrinho virtual da pessoa que os retirou.

Depois que retirei o produto, posso devolvê-lo à prateleira?

Sim, os artigos podem ser devolvidos e serão automaticamente removidos da lista. Os artigos têm que ser obrigatoriamente recolocados nas prateleiras sensorizadas. Caso sejam deixados no chão, ou em outra superfície do mobiliário, serão cobrados.

Posso entrar na loja com outras pessoas, na mesma conta?

Sim. Porém, tudo o que as pessoas desse grupo retirarem das prateleiras será adicionado à lista do cliente que utilizou o QR Code para abrir a catraca.

Atenção: caso um cliente deixe entrar alguém que não pertence ao seu grupo, tudo o que a pessoa retirar será adicionado à sua lista de compras. Evite esse tipo de situação.

Posso retirar produtos da prateleira e entregar a outro cliente?

Nesta loja, o cliente que retira da prateleira será responsável pelo pagamento dos produtos. Repasses mão a mão não são monitorados pelo sistema.

Danifiquei um produto que retirei da prateleira, o que faço?

Chame um funcionário para fazer a substituição.

É necessário fazer alguma coisa no APP para sair da loja?

Não, basta aproximar-se da porta e seguir. Assim que sair será notificado que já não

está na loja e sua lista de compras começará a ser processada.

Como posso consultar minha lista de compras (carrinho virtual)?

A lista será enviada para o aplicativo e poderá ser consultada na tela do celular, na aba “transações”.

O QR Code expira em 30 segundos. Se o cliente acionar o QR code e demorar para passar a catraca deverá atualizar o código, o que pode ser feito “puxando” a tela do celular para baixo.

Sobre Grupo Muffato

O Grupo Muffato é o número um do Paraná e está entre as maiores redes varejistas do país. São 83 lojas entre varejo (Super Muffato) e atacarejo (Max Atacadista), dentre outros serviços. A rede atua em 32 cidades do Paraná e interior de São Paulo com 19 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil empregos indiretos.