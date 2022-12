Divulgação/Assessoria de Imprensa

A evolução da tecnologia digital acontece em uma velocidade estonteante. Veja como, em princípio, um carro, uma geladeira ou um elevador pouco mudaram em décadas. Agora pense no telefone e no computador dos anos 80 e compare com o smartphone no seu bolso. A indústria uniu os dois em um só equipamento que usamos pra quase tudo no dia a dia.

Ficar atualizado nesse cenário é um desafio pra qualquer pessoa, especialmente aquelas que passaram a maior parte da vida antes dessas inovações ou mesmo alguns mais jovens que só agora estão chegando no mundo digital.

Foi pensando nesse público que o Serpro, em parceria com a empresa Raleduc, desenvolveu o curso Educação Digital Tec+, que tem como principal objetivo colaborar para que as pessoas utilizem melhor os recursos disponíveis em um telefone celular.

“Tivemos a ideia desse curso ao observar que algumas pessoas têm dificuldade de lidar com muitas funcionalidades do celular e também com a dinâmica de navegação e uso de aplicativos. A partir dessa realidade, desenvolvemos a proposta de capacitação nessas habilidades básicas, uma ideia aderente à implementação do ESGtec, que tem como mote o Digital para as pessoas”, destaca Gileno Barreto, presidente do Serpro.

O que as pessoas vão aprender

Ao final da capacitação, espera-se que a pessoa seja capaz de:

Compreender o conceito de etiqueta digital, quando e onde aplicá-la;

Entender para que servem e como funcionam as ferramentas de busca, e-mail, armazenamento e conferência online;

Conhecer os principais aplicativos de mobilidade e saber como criar e gerenciar contas em cada um deles;

Conhecer as principais redes sociais, assim como criar e gerenciar contas em cada uma delas;

Identificar as propagandas/anúncios e os possíveis golpes nas redes sociais;

Conhecer e acessar os serviços públicos gratuitos, cada vez mais digitais;

Conhecer e acessar serviços bancários online com segurança;

Entender o que são fake news e como identificá-las;

Entender os conceitos de privacidade e proteção de dados;

Entender o que é biometria e identificação facial;

Criar assinatura digital e senhas seguras.

Gratuito e online

O curso completo está disponível em uma trilha de videoaulas no canal do Serpro no Youtube e no ambiente virtual Serpro Educa. No Serpro Educa, a pessoa pode não apenas acompanhar o curso, mas também fazer testes de aprendizagem e obter certificado de participação.

Basta acessar a página do curso e assistir as aulas no tempo que você definir e quantas vezes quiser. Comece agora mesmo e compartilhe com amigos e familiares.

Público 60+

O curso de Educação Digital tec+ foi inicialmente pensado para atender pessoas alfabetizadas, a partir de 60 anos. Mas qualquer pessoa interessada em saber mais sobre os recursos de um telefone celular obterá ganhos em realizá-lo.

A iniciativa faz parte do Tec+, conjunto de ações voltadas à inclusão digital do público 60+. O tec+, por sua vez, faz parte da ESGtec, agenda de práticas empresariais voltadas à sustentabilidade ambiental, social e de governança implementada a partir de 2021 no Serpro.

“O Tec+ é uma das primeiras ações do Programa de Investimento Social do Serpro. Recentemente, a empresa publicou sua Política de Investimento Social que emite orientações e diretrizes para realização desses projetos. O ODS 4 Educação de Qualidade é um dos orientadores do nosso programa, assim como o público de pessoas idosas. Sendo assim, entendemos que o Tec+ está completamente alinhado aos objetivos do Serpro nesse campo de atuação”, analisa Loyanne Salles, superintendente de Comunicação e Marketing do Serpro.

Acesse

Plataforma Serpro Educa: https://www.serpro.gov.br/tec-mais

Canal do Serpro no YouTube: Educação Digital Tec+ Apresentação