Primeira parcela vem no dia 30 de novembro (Marcello Casal Jr/ABr)

Até dezembro de 2022, estima-se que deverá ser injetados na economia de Curitiba R$ 4.188.305.562 em decorrência do pagamento do 13º salário. O dado foi divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), nesta quarta-feira (16).



Na semana passada, o Dieese divulgou a estimativa do 13º no Paraná: serão cerca de R$ 15,1 bilhões. Cerca de 2,559 milhões de paranaenses serão beneficiados com um rendimento médio de R$ 3.474,64.



A primeira parcela do 13º deve ser paga no dia 31 de novembro, e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro.



Em Curitiba, o abono chega para 942.802 trabalhadores e o pagamento médio deve ficar em R$ 4.442,40, que é o maior no Estado. O menor, em União da Vitória (R$ 2.319,40).



Para efeito do cálculo, o Dieese não leva em conta os autônomos, assalariados sem carteira ou trabalhadores com outras formas de inserção no mercado de trabalho, que, eventualmente, recebem algum tipo de abono de fim de ano, nem os valores envolvidos nesses abonos, uma vez que esses dados são de difícil mensuração.



Analisando as cidades abrangidas no estudo as 40 maiores representam mais de 87% do total do Estado e, apenas três dos quarenta, Curitiba (39,1%), Londrina (5,2%) e Maringá (4,7%), respondem por quase metade do total (48,9%).



No estado, os empregados do mercado formal, tanto celetistas quanto estatutários representam

62,5%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 35,8%. O emprego doméstico com carteira assinada responde por 1,7%.