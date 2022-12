Reprodução

No dia 21 de dezembro, às 8h30, a UNIFAEL realiza uma palestra com a participação de Cláudia Silvano, diretora do Procon do Paraná. O evento gratuito é voltado para os lojistas do Shopping Estação, onde fica localizada a Instituição de Ensino Superior, mas o público externo também pode participar.

Cláudia vai abordar as boas práticas para lojistas e consumidores. Ela vai falar como o lojista deve se comportar para evitar conflitos e como solucioná-los dentro das possibilidades legais. O direito do consumidor também será um tópico debatido na palestra.

“Com essa atividade, buscamos levar conhecimento para nosso público-alvo e todos que se interessam pelo tema. Esse assunto deve ser debatido durante vários momentos do ano, sendo de extrema importância em épocas festivas, como o Natal. Estamos honrados em ter Cláudia Silvano trazendo sua sabedoria para todos os presentes na palestra”, comenta Douglas Brunetta, gerente da unidade de Curitiba.