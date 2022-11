Valter Campanato/ABr

A indicação de que o Banco Central norte-americano pode reduzir o ritmo de aumento de juros nos Estados Unidos fez o dólar cair levemente, após a alta de terça-feira. A bolsa de valores foi afetada pela volatilidade no mercado financeiro e recuou pela segunda vez consecutiva.



O dólar comercial encerrou vendido a R$ 5,374, com baixa de 0,1%. A cotação teve um dia de vaivém e, ao longo da sessão, superou R$ 5,40 diversas vezes ao longo do dia. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 108.841 pontos, com recuo de 0,18%. (ABr)