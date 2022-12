Arquivo/ABr

O faturamento dos pequenos e médios negócios online cresceu em torno de 30% com as vendas de final de ano, contabilizando R$231 milhões de 1 a 25 de dezembro. O levantamento é da Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina com mais de 100 mil lojas virtuais ativas.

Em comparação com o ano passado, o ticket médio teve alta de 8% (R$ 222,70) e chegou a R$241,80. O número de pedidos também cresceu, passando de 800 mil para 957 mil, o que representa um aumento de 20%. Além disso, os segmentos de Moda, Saúde & Beleza e Acessórios lideraram as vendas no período, faturando R$95 milhões, R$19 milhões e R$17 milhões, respectivamente.

“As festividades de fim de ano, como o Natal, são um dos períodos mais importantes para o varejo. Apesar do cenário econômico desafiador, os e-commerces aproveitaram para realizar campanhas específicas e alavancarem suas vendas”, explica Luiz Natal, gerente de Desenvolvimento de Plataforma da Nuvemshop.

São Paulo liderou o ranking das empresas que mais faturaram no período, alcançando R$117,5 milhões. Os outros estados que fecham a lista dos quatros estados são Minas Gerais (R$25 milhões), Rio de Janeiro (R$16 milhões) e Ceará (R$13 milhões). Destaque para Goiás e Santa Catarina que tiveram crescimento percentual de faturamento superior à média nacional, com 82% e 52% respectivamente.

Dentre os principais modos de pagamento, o Pix se destacou representando 33% dos pedidos pagos, crescendo 160% em comparação ao mesmo período de 2021. O cartão de crédito continua sendo o meio mais utilizado com 49% dos pagamentos.