Santa Cruz do Monte Castelo, 12/09/2019 – Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O montante repassado pelo Governo do Estado aos 399 municípios paranaense de janeiro a novembro de 2022 já soma R$ 10,4 bilhões. O valor transferido nos 11 meses de 2022 já supera o total, considerando 12 meses, dos registros dos três anos anteriores. Em relação a 2019, por exemplo, o aumento foi de quase 29%, quando as transferências para os cofres da prefeituras totalizaram R$ 8,1 bilhões.

Transferidos por meio da Secretaria estadual da Fazenda, os recursos são referentes à quota-parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do Imposto sobre Propriedade de Veículos Autotomores (IPVA) e fundo de exportação e royalties do petróleo arrecadados pelo Estado, cuja transferência aos municípios é constitucional.

Os valores são revertidos em serviços públicos prestados à população nas áreas da saúde, educação, segurança pública, transporte e infraestrutura.

“O compromisso do Estado com os municípios tem o objetivo de fomentar as atividades essenciais à população, custeadas pelo retorno da arrecadação dos impostos. Neste ano, mesmo com todos os impactos econômicos, o Estado manteve suas obrigações e realizando os repasses”, explica o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior.

2022 – Do montante de 2022, mais de R$ 7,7 bilhões foram referentes ao ICMS. O valor depositado aos municípios corresponde a 25% do arrecadado pelo Estado com esse tributo. Outros 20% são direcionados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

A transferência relativa ao IPVA foi de R$ 2,68 bilhões. O Fundo de Exportação resultou R$ 91 milhões aos cofres municipais, enquanto os royalties de petróleo somaram R$ 2,71 milhões em 2022.

Confira os valores transferidos de 2019 a 2022:

2019 – R$ 8.123.142.902,53

2020 – R$ 8.229.581.237,29

2021 – R$ 9.856.803.233,88

2022 – R$ 10.484.693.056,73 (janeiro a novembro)

Confira as cidades receberam maiores repasses neste ano:

Curitiba (R$ 1,359 bilhão)

Araucária (R$ 569 milhões)

São José dos Pinhais (R$ 436 milhões)

Londrina (R$ 346 milhões)

Maringá (R$ 328 milhões)

Ponta Grossa (R$ 273 milhões)

Cascavel (R$ 266 milhões)

Foz do Iguaçu (R$ 225 milhões)

Toledo (R$ 176 milhões)

Guarapuava (R$ 148 milhões)

Os demais municípios podem consultar os valores mensais e anuais AQUI.