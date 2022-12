Marcello Casal Jr/AB

O último Índice de Preços Ticket Log apontou que o preço da gasolina no Paraná fechou a primeira quinzena de dezembro a R$ 5,23, com aumento de 0,08% ante novembro. O diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 6,40 e R$ 6,52, com recuos de 1,51% e 1,42%, respectivamente. Já o etanol foi comercializado a R$ 4,21, com aumento de 1,37%, se comparado a novembro.



“Mesmo com a última redução no preço da gasolina, anunciada no dia 7 de dezembro, a Região Sul apresentou aumento no valor do combustível. O Rio Grande do Sul registrou o menor preço médio do País para o diesel S-10 e para a gasolina. Já o Paraná apresentou o menor preço para o diesel comum”, diz Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.