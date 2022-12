Foto: BRDE

O programa de inovação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE Labs 2022 apresentou nesta semana a última live com o tema ESG (práticas ambientais, sociais e de governança) que trata do pilar ambiental.

Na transmissão, disponível no canal oficial do BRDE no YouTube, o professor e consultor em sustentabilidade corporativa e ESG, Pablo Carpejani, conversou com o gerente sênior de Engajamento, Comunicação e Relações Institucionais da Fundação Grupo Boticário, Omar Rodrigues, sobre ações que visam contribuir com a preservação da biodiversidade e do meio ambiente.

Foram abordadas formas de gerenciamento ambiental e exemplos de práticas que ajudam a minimizar impactos da produção industrial. De acordo com Rodrigues, a Fundação Grupo Boticário, criada em 1990, atua com a premissa de que o meio ambiente é a base para uma sociedade mais justa, equilibrada e que, por consequência, pode levar a uma economia mais próspera.

“Equilíbrio entre social, ambiental e aspectos econômicos é vital. Nenhum negócio ou empresa consegue se sustentar se o meio ambiente não estiver provendo insumos básicos e recursos mínimos, como a água”, destacou.

Outros conceitos foram tema de discussão, tais como logística reversa, economia circular, aterro zero, inovações tecnológicas para a recuperação dos oceanos, atuação social de projetos que cuidam do meio ambiente, assim como a importância da pesquisa e engajamento da alta liderança de empresas na questão ambiental.

PROGRAMA – Programa de inovação aberta, o BRDE Labs ocorre também em edições anuais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O objetivo é capacitar e acelerar o desenvolvimento dos estados da região Sul, aproximando as startups do Governo, universidades, indústria e instituições financeiras para a geração de inovação.

No Paraná, o programa entrou em sua fase final e no próximo dia 15 de dezembro irá apresentar os resultados durante o evento “Atmosfera”, organizado pelo ecossistema de inovação da PUC/PR, Hotmilk, que está com inscrições abertas.

No encontro, as dez startups selecionadas para a fase de aceleração do programa farão um pitch para compartilhar as soluções para os desafios apresentados pelas nove empresas âncoras desta edição.

“Em seu papel de banco de desenvolvimento do Sul, a instituição dá suporte a iniciativas como o BRDE Labs, que apoia o ecossistema de inovação regional em parceria com universidades, parques tecnológicos, indústrias, empresas, cooperativas”, explica o diretor-presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski. “De forma inédita nesse ano, o próprio BRDE atua como empresa âncora com desafios ligados ao ESG, numa demonstração de seu objetivo de conectar sociedade e poder público na promoção da qualidade de vida, por meio de soluções sociais e ambientais”.