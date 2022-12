A Pormade Portas, eleita como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee em Tecnologia e Programação. Estão sendo disponibilizadas 42 vagas para jovens de 17 a 22 anos.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ser comunicativos, ter espírito empreendedor, gostar de trabalhar com tecnologia e programação, e residir na região onde está localizada a empresa, em União da Vitória, no Paraná. Também são exigidos bom relacionamento interpessoal, proatividade e estar cursando, no mínimo, o ensino médio.

De acordo com Rafael Jaworski, diretor de RH da Pormade, essa é a segunda edição do programa. E em razão da importância que a tecnologia tem para os negócios da empresa, as oportunidades foram ampliadas.

“O objetivo principal da Pormade é desenvolver talentos em tecnologia e programação, áreas consideradas fundamentais para os negócios”, explica.

Se aprovados, os trainees irão realizar atividades práticas e aprimorar os conhecimentos no setor de tecnologia. O programa dura 11 meses, com 30 horas semanais e, após o término, a Pormade faz uma avaliação considerando toda a trajetória no período. “Os que se destacam têm a oportunidade de serem efetivados”, afirma Jaworski.

Entre os benefícios oferecidos estão remuneração acima do mercado, plano de saúde, assistência odontológica estendida também para a família e bonificações variáveis dentro do projeto de educação oferecido na empresa.

As inscrições devem ser feitas no Link