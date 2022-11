Divulgação/Sefa

O Governo do Estado, por meio da secretaria estadual da Fazenda, entregou nesta quinta-feira (10) o prêmio máximo do programa Nota Paraná. A ganhadora, empresária de Sarandi, Noroeste do Estado, levou R$ 1 milhão no sorteio de outubro do programa. A premiação foi realizada na Prefeitura de Sarandi.

A nova milionária viu a notícia pelas redes sociais, entrou no aplicativo para conferir o número do seu bilhete e aguardou o contato da coordenação do programa para confirmação do prêmio. “Estou muito grata a Deus por ter recebido esse prêmio, quando vi que uma pessoa de Sarandi era a nova milionária pensei com toda a convicção que era eu. Quando conferi que o número era mesmo, fiquei completamente feliz. Não vejo sorte, mas vejo como providência divina”, enfatizou.

O Nota Paraná foi criado para incentivar o consumidor a exigir o documento fiscal e pedir o CPF na nota no momento das compras e, assim, receber parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelos estabelecimentos. Além de créditos pela devolução do imposto, o programa também promove sorteios mensais entre os participantes.

A ganhadora concorreu com quatro cupons, emitidos de oito notas fiscais. Ela é a 31ª milionária do programa, coordenador pela secretaria estadual da Fazenda. “Sempre digo para as pessoas colocarem o CPF na nota para não haver sonegação de impostos na nossa cidade. Também digo para que acreditem, porque é algo gratuito do governo e na hora em que menos se espera podemos ser contemplados”, disse a ganhadora.

Os prêmios de R$ 1 milhão já saíram, também, para Arapongas, Curitiba, Cambé, Colombo, Lobato, Maringá, Pinhais, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba, Tunas do Paraná e Wenceslau Braz.

Programa Nota Paraná registra 24 cidades com ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil

Neste mês de outubro, o segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, saiu para Cascavel. Mais 40 consumidores de diversas cidades receberam premiações de R$ 10 mil e outras 40 mil pessoas receberam prêmios de R$ 10.

O Paraná Pay, vinculado ao Nota Paraná, também realizou sorteios mensais para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, compra de gás de cozinha e postos de combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, é preciso acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Acessando o cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná, o consumidor pode verificar se possui bilhetes premiados. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo. Em 2020, o programa passou a distribuir R$ 5 milhões mensais em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão, além de prêmios no valor de R$ 20 mil para entidades sociais.