Os apaixonados pela corrida e esportes terão diversas experiências antes das provas da Maratona de Curitiba, que acontece no dia 20 de novembro. Muitas delas poderão ser conhecidas no espaço da Replayers, um marketplace que conecta os melhores produtos esportivos aos compradores.

Atenta ao mercado, a empresa, anteriormente conhecida como Voit, decidiu mudar de nome, e passa agora a se chamar Replayers. Com a mudança, a empresa também reforça a sua nova estratégia para ganhar mercado no mundo esportivo, ajudando grandes empresas do segmento esportivo a entrar no mercado de “resale”.

“O mercado de segunda mão é um gigante globalmente e, no Brasil e no esporte, não é diferente. Hoje temos a capacidade de mostrar para grandes empresas do mundo esportivo, que podemos inseri-las neste universo, proporcionando produtos de qualidade para o consumidor final e montando programas customizados para cada empresa”, explica Gustavo Bakai, CEO e Cofundador da startup.

Além disso, Bakai reforça que esta é uma oportunidade de demonstrar o processo que já funciona na startup.

“Todos os produtos foram minuciosamente selecionados por especialistas em esporte. Assim, podemos assegurar que o usado que vai ser entregue ao comprador é, de fato, o que se espera. Agora, queremos aproximar ainda mais nossa proposta de valor das pessoas. Por isso, vamos levar a experiência Replayers para grandes eventos esportivos, como é o caso da Expo da Maratona de Curitiba”, explica o CO-Founder da Replayers Gustavo Bakai.

Thiago Paz, sócio da startup é responsável pela área de operação salienta: “Hoje trabalhamos com produtos em média 50% mais baratos que os produtos de lojas tradicionais do mercado. Queremos mostrar aos esportistas que não há sentido algum pagar um preço tão alto por um produto de mesma qualidade. Prova disso é que o cliente Replayers volta a comprar no nosso site uma vez a cada três meses, uma recorrência que comprova a qualidade dos produtos e o nosso processo”.

Replayers amplia foco na experiência offline na Maratona de Curitiba

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2022 acontece a Expo Maratona, no Museu Oscar Niemeyer, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade. Para o local, além da tradicional entrega de kits, foram pensados espaços para palestras, ativações de marcas, módulos comerciais para venda de produtos e um ambiente gastronômico para atender os mais de 10 mil atletas inscritos e seus familiares, além do público visitante do próprio MON. Nos três dias da Expo Maratona, é estimado um público de 30 mil pessoas.

Sobre a Maratona de Curitiba

O evento contará com uma arena repleta de atrações, com espaço kids, área VIP, atrações de palco, áreas de recovery, transmissão simultânea da prova principal em um grande painel de LED, música, gastronomia e ativações de marcas para os atletas e entusiastas do running.

A expectativa da organização da Maratona de Curitiba é que com essa movimentação de público, sejam gerados mais de R$20 milhões de impacto econômico em Curitiba durante os quatro dias de evento.

Serviço

Expo Maratona: 17, 18 e 19 de novembro 2022

Local: Museu Oscar Niemeyer

Corrida: Domingo, 20 de novembro de 2022

Local de partida: Praça Nossa Senhora de Salete