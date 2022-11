Divulgação/Sindifisco – Imagem ilustrativa

Um levantamento realizado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) aponta que, de 2015 a 2021, a dívida ativa no Balanço Patrimonial dos estados brasileiros teve um expressivo crescimento, passando de R$ 682,2 bilhões para R$ 987,75 bilhões em 2021. Os dados foram apresentados ontem, no Congresso Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Conafisco).



O Atlas da Dívida dos Estados Brasileiros é um estudo feito por iniciativa da Fenafisco, desde o final de 2020. Para elaborar o estudo, foram considerados dados de 2015 a 2021.