Lucilia Guimarães/SMCS

Em parceria com a Fundação de Ação Social (FAS), três empresas vão promover nesta sexta-feira (4/11) processos seletivos para contratação de trabalhadores nas regionais Boa Vista, Boqueirão e Matriz. Serão 46 vagas ofertadas pelas redes de supermercados Verde Mais e Super Muffato e 20 pelas farmácias Droga Raia.

O Verde Mais está em busca de 16 trabalhadores para as funções de repositor de mercadorias, padeiro, atendente de padaria e auxiliar de açougueiro. É preciso ter experiência. O processo seletivo será no auditório da Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430), das 9h às 16h.

A seleção de trabalhadores do Super Muffato vai acontecer no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Torres (Rua Aquelino Orestes Baglioli, 120 – Prado Velho), das 13h às 16h30. São 30 vagas principalmente para operador de caixa, repositor de mercadorias e padeiro.

O processo seletivo da Droga Raia oferece 20 vagas para atendente de farmácia. É preciso ter ensino médio completo e experiência na função. As entrevistas dos candidatos serão na sala do Liceu de Ofícios da Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3.600), das 9h às 13h.

Documentos

Interessados devem comparecer aos locais das entrevistas com documentos pessoais como RG, CPF. Não é obrigatório levar currículo.

Empresas interessadas em ofertar vagas de emprego e usar gratuitamente os espaços públicos do município para seleção de trabalhadores devem enviar e-mail para vagas@curitiba.pr.gov.br ou entrar em contato com a Central de Vagas do Sine pelo telefone (41) 3250-7436.