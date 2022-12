Reprodução/BRDE

O BRDE Labs, programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para acelerar o desenvolvimento do ambiente de inovação na Região Sul, terá seu multievento de encerramento, “Atmosfera: Conectando inovação e sustentabilidade a grandes negócios” na quinta-feira (15), com a participação de líderes empresariais que trabalham com ESG (práticas ambientais, sociais e de governança). O modo será presencial e as inscrições são gratuitas e estão abertas via plataforma Sympla.

Neste dia, além de acontecer o encerramento do programa de inovação do BRDE, o BRDE Labs 2022, será a conclusão do Programa Dev the Devs (formação gratuita para estudantes do ensino médio na área de TI, idealizado pelo BRDE).

O tema do evento será voltado para ESG, com a participação de grandes nomes do setor que também estarão no South Summit 2023, além de representantes do BRDE e da PUCPR . Alguns nomes confirmados são: Daniela Arruda, (Diretora da BTG Pactual), Fernando Luciano (Diretor Geral da HOTMILK), Celso Athayde (Fundador da CUFA e CEO da Favela Holding – Executivo Social), Wilson Bley Lipski (Presidente do BRDE) e Thiago Ribeiro (CEO do South Summit Brasil).

Confira abaixo a programação:

8h30 | Recepção

9h | Cerimonial de Abertura

9h15h | Palestra de Abertura: Inovação em grandes corporações: a mudança começa em você, com Daniela Arruda

10h | Painel BRDE: Como utilizar a inovação para alavancar as práticas ESG, com Wilson Bley, Graciete Lima (Responsável Corporate Venture Capital da Positivo Tecnologia) e outros convidados

10h45 | Café com Negócios: networking entre empresas, startups e fundos de investimento

11h30 |Painel SOUTH SUMMIT: como as empresas e os fundos estão investindo em ESG, com Reinaldo de Almeida Coelho (Founding Partner da Triaxis Capital), Andrea Bigaiski (Venture Partner da Ventiur Aceleradora), Rodrigo Basil Andersen (Venture Capital na Caravela Capital) e Eduardo Lorea (diretor LATAM do South Summit).

12h15 | Apresentação Dev the Devs: conheça o programa de formação básica para programadores da rede estadual de ensino do PR, SC e RS

12h30 | Almoço de Negócios: food trucks e networking

14h – 17h | Café com Negócios: networking entre empresas, startups e fundos de investimento

14h | Painel HOTMILK: CASE – Como a inovação aberta pode transformar grandes corporações, mediado por Fernando Luciano

15h | South Summit Brazil: apresentando o evento de inovação que visa transformar o futuro a partir da construção do ecossistema envolvendo corporates, investidores e startups

15h15 | Final Pitch do Programa de Inovação Aberta BRDE Labs 2022

17h | Palestra de Encerramento: Reponsabilidade social e inovação: como o ESG pode contribuir com a sua empresa, com Celso Athayde.

18h | Happy Hour

Entre as 10h e 17h, acontecerá tours dentro da HOTMILK, para a apresentação do HUB.