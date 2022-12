Michelle G. Alves

A próxima edição do Encontro de Brechós Saí do Armário será realizada nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, das 11h:00 às 18h:00, na Vila Urbana, e o espírito do Natal está no ar. O evento que acontece uma vez por mês, nesta edição será realizado em 3 dias para o público ter a chance de garantir o look para as datas festivas ou para aquela viajem que está planejando, além disso também poderá comprar presentes para toda a família.

No “Saí do Armário no Natal” as peças custam a partir de 10 reais, mas quem se esforçar em garimpar pode encontrar roupas por até 5 reais. Cerca de 13.000 peças estarão organizadas em aproximadamente 84 araras, pois são 44 expositores de brechós que vão levar cada um de 150 a 300 peças. Esta edição especial também terá expositores com presentes criativos, acessórios e muito mais.

A proprietária da loja de artesanatos Pachamama, Michelle Giamberardino Alves, é cliente de brechós desde a sua adolescência e, com o passar dos anos, percebeu que esse também era um meio de contribuir com a sustentabilidade. “Eu opto por comprar em brechós não só pela economia, mas também pela peça ser exclusiva e de boa qualidade, além da importância de a indústria têxtil passar por uma ressignificação sobre o processo do reuso”, complementa Michelle que é cliente do Encontro de Brechós Saí do Armário.

Se você ainda não faz esse consumo consciente e apoia os pequenos empreendedores, fica o convite para nos conhecer. Faça o seu Natal e, consequentemente, os de mais 57 famílias ser mais significativo.

Serviço

14° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Urbana Gastronomia – Segundo Piso

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 686 – Centro – Curitiba/PR – CEP: 80010-010

Entrada: Franca

Data: 9, 10 e 11 de Dezembro

Dias e Horário: das 11h às 18h