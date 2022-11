No fim de semana do dia 19 e 20 de novembro será realizada a edição de aniversário do Saí do Armário CWB, encontro de brechós que visa incentivar o consumo consciente e apoiar pequenos empreendedores no ramo dos brechós, principalmente àqueles que têm sua loja exclusivamente on-line.

O acervo conta com roupas de marca nacionais, internacionais e os famosos vintage (peças com pelo menos 20 anos de existência), disponibilizando ao público muita variedade entre roupas masculinas, femininas e infantis. O preço varia com peças a partir de 10 reais e muitas com até 50% de desconto.

No período de um ano o evento contou com 1 edição por mês e sempre com temas variados. Quem acompanhou o encontro de brechós Saí do Armário teve a chance de escolher peças incríveis e aproveitarem também as temáticas como: festa junina, dia do rock e a última que foi sobre o Halloween.

Assim, o evento favoreceu a oportunidade de mais de 100 brechós terem a ocasião perfeita para exporem suas peças a um novo público e, desta forma, movimentarem a economia local, além de apoiar pequenos empreendedores a mostrarem ao curitibano que vale a pena comprar de brechó.

A organização incentiva o apoio e proteção a comunidade LGBTQIA+, por meio de doações de produtos de limpeza e higiene ao Grupo dignidade e visibilidade a artistas drag queens que animam o evento. Para acompanhar essa edição especial de aniversário, é só seguir as redes sociais oficiais do Saí do Armário: Instagram e Facebook.

De acordo com a empreendedora e produtora de eventos, Kerolen Martins, esta será uma grande oportunidade de garimpar uma peça diferente para as festas de fim de ano. “O Natal e o Ano Novo já estão quase aí e muitas pessoas gostam de vestir uma peça diferente para essas ocasiões, então, esta edição de aniversário pode auxiliar com a escolha de uma roupa especial para esses momentos”, diz Kerolen.

Serviço

13° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Urbana Gastronomia

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 686 – Centro – Curitiba/PR – CEP: 80010-010

Entrada: Franca

Data: 19 e 20 de novembro

Dias e Horário: das 11h:00 às 18h:00