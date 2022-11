Arquivo/ABr

O endividamento da população paranaense voltou a bater recorde em outubro. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), 95,8% dos paranaenses possuíam algum tipo de dívida em outubro.

A boa notícia é que Apesar do novo aumento no endividamento, a inadimplência baixou no Paraná, ao passar de 26% em setembro para 24,4% em outubro. Já a parcela de famílias que não terão condições de pagar as dívidas em atraso também caiu, de 8,2% para 8,1% na variação mensal.