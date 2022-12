Divulgação/Assessoria de Imprensa

A energia solar teve um crescimento significativo no Brasil ao longo de 2022. Dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) mostraram que em julho deste ano o país registrou seis novos recordes de geração de energia solar e eólica, sendo destaque neste segmento em que ocupa a 4ª posição de países que mais investiram no ramo. Porém, o serviço ainda gera muitas dúvidas e por isso o engenheiro elétrico e CEO da Otto Energia Sustentável, empresa com o propósito de ser referência nacional em energia solar fotovoltaica, Ramon do Valle Pissaia, esclarece algumas das principais dúvidas sobre o tema.

Como funciona a geração de energia solar?

A captação de energia solar pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Quando captada, a luz solar é convertida em energia. No caso dos painéis, a energia produzida a partir da radiação é enviada ao inversor, aparelho responsável por transformar a corrente contínua em alternada. É do inversor que sai a eletricidade que alimenta os eletrodomésticos.

Quais os sistemas mais comuns?

A energia solar pode ser convertida por meio de dois sistemas: heliotérmico, na qual a energia solar é usada para geração de calor, e por meio de células fotovoltaicas, presentes nas placas, que convertem a radiação em energia elétrica. Este sistema de obtenção de energia é um dos mais promissores da atualidade e tende a crescer ainda mais por causa da redução dos preços e incentivos oferecidos para quem adota fonte renovável de energia.

O custo é menor quando comparado à energia elétrica?

A médio prazo é uma economia significativa, cerca de 95%. É bom lembrar que a diferença não é instantânea, já que o investimento dos equipamentos precisa ser feito. Porém, a partir da instalação, já é notável a diminuição dos custos com energia elétrica e em 3,5 anos a economia terá pago todo o equipamento instalado

Qualquer casa ou empresa pode ter energia fotovoltaica? O que é preciso fazer para instalar as placas?

Qualquer imóvel, seja residencial ou empresarial, pode possuir energia solar. Para a instalação é necessária análise técnica de telhado, como verificação de estrutura, possível sombreamento e espaço disponível.

Depois de instaladas, quais são os cuidados e qual o prazo o sistema tem?

Cuidados mínimos com manutenção e limpeza, feita por um especialista, uma vez ao ano. O acompanhamento dos sistemas gerais também pode ser feito por aplicativo próprio, geralmente disponibilizado gratuitamente pelos fabricantes das placas. Ele identifica regularmente a produtividade dos equipamentos e alerta, com antecedência, se algo anormal interromper o fluxo para, assim, acionar a manutenção.