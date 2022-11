Adobestock

Muito mais do que ser apenas um processo de retorno de produtos e embalagens aos seus fabricantes, a logística reversa é uma ferramenta que garante a redução da extração de matérias-primas da natureza, o aumento de vida útil dos aterros sanitários, além de permitir ganhos sociais. A logística reversa tem ganhado muito mais relevância na sociedade nos últimos anos. Não apenas pela necessidade de se fazer cumprir as legislações no âmbito estadual e federal, mas por sua fundamental importância na preservação e proteção do meio ambiente.

No Brasil, empresas de todos os portes estão obrigadas a cumprir as regras previstas em lei. E para discutir os novos decretos na esfera federal, as atualizações estaduais e seu impacto para as empresas, o Sistema Federação das Indústrias do Paraná promove, no dia 7 de dezembro, das 8h às 18 horas, no Campus da Indústria, em Curitiba, o 5º Seminário Paranaense de Logística Reversa. O evento é uma parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest), Instituto Água e Terra (IAT), Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), (Instituto Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens (ILOG), e apoio do Sindicato das Indústrias de Papel e Celulose do Paraná (Sinpacel).

Este ano, as novidades se concentram nos novos decretos federais. Já no Paraná, este foi o primeiro ano da implementação das novas diretrizes implementadas em junho do ano passado em que foram estabelecidas novas regras para a operacionalização e fiscalização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). Em resumo, as empresas devem comprovar ações de logística reversa para a obtenção de licença de operação e suas renovações.

Na programação está prevista a participação de especialistas, representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sedest, do InPAR, ILOG e de profissionais com expressiva experiência em logística reversa. A primeira palestra prevê justamente o panorama da logística reversa no âmbito nacional, com participação do advogado Fabricio Soler. No período da tarde, Rafael Andreguetto, Diretor de Políticas Ambientais da Sedest, apresenta as atualizações do tema no Paraná. O evento prossegue com apresentação das iniciativas paranaenses de logística reversa de embalagens.

O evento é gratuito, em formato presencial e as vagas são limitadas. As inscrições antecipadas podem ser feitas aqui.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail conselho.meioambiente@sistemafiep.org.br.

Serviço:

Data: 07/12/2022 (quarta-feira)

Horário: Dia todo (08h00 às 18h00)

Formato: Presencial

Local: Auditório Mário De Mari (Campus da Indústria)

Programação:

08:00/09:00 – CREDENCIAMENTO

09:00/09:40 – ABERTURA

· Carlos Valter Martins Pedro (Miguel Rubens Tranin) | Fiep

· Wanderley Baptista | CNI

· Everton de Souza | SEDEST

· Rommel Barion | InPAR

· Nilo Cini | ILOG

09:40/10:20 – PALESTRA MAGNA – Panorama Nacional da Logística Reversa

· Fabricio Soler | Felsberg Advogados

10:20/10:50 – Intervalo

10:50/12:00 – PAINEL 1 – Logística Reversa na Esfera Federal

· Wanderley Coelho | CNI

· Fernando Bernardes | Central de Custódia

· Fabricio Soler | Felsberg Advogados

· Perguntas e Respostas

Moderação: Miguel Rubens Tranin | Fiep

12:00/13:30 – ALMOÇO

13:30/14:30 – PALESTRA – Diretrizes para a gestão de resíduos sólidos e logística reversa no Paraná

· Rafael Andreguetto | SEDEST

14:30/15:50 – PAINEL 2 – Sistemas Estaduais de Logística Reversa

· Paulo Henrique Costa | ABRASSAM

· Jose Agostini Roxo | BHS

· Amanda Schneider e Mariana Azevedo | IBER

· Perguntas e Respostas

Moderação: Nara Silva | SEDEST

15:50/16:20 – Intervalo

16:20/18:00 – PAINEL 3 – Iniciativas Paranaenses de Logística Reversa de Embalagens

· Gustavo Fanaya | InPAR

· Nilo Cini Jr. | ILOG

· Rui Brandt | Sinpacel

· Perguntas e Respostas

Moderação: Marcos Pupo Thiesen | Fiep

18:00 – ENCERRAMENTO