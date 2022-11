Divulgação

Na reta para o final do ano, o Shopping Jardim das Américas anuncia o tema do Natal 2022: “Estrela de Natal”, que será inaugurado nesta sexta-feira, dia 11 de novembro, juntamente com a Chegada do Papai Noel e o início da promoção comercial.

“Escolhemos uma cenografia elegante, tradicional e cheia de magia, nas cores branca e dourada. E não podíamos esquecer das crianças, então teremos também um parquinho de Natal para que se divirtam e entrem no clima natalino”, conta Daniella Soni, gerente de Marketing do Shopping Jardim das Américas.

A decoração principal está localizada na Praça de Eventos e uma das grandes atrações será a árvore de Natal de 6 metros de altura com passagem interna e um túnel iluminado de estrelas. As crianças ficarão encantadas com o parquinho temático que terá giga-gira em formato de bola de Natal, balanço e trenzinho (valor do trenzinho: R$ 8,00). A passarela que liga o Edifício Garagem também promete chamar a atenção, com iluminação especial e muitas estrelas.

Para receber o Papai Noel no dia 11 de novembro, haverá uma festa para todas as famílias entrarem no clima natalino. As atrações no mall começam a partir das 17h e a tão aguardada chegada do bom velhinho está prevista para 20h. Para a alegria de todos, este ano os encontros com o Papai Noel serão presenciais e será possível tirar foto profissional ao custo de R$ 20,00 (impressa) e R$ 10,00 (cópia adicional). Lembrando que há também o trono pet, para registrar os aumiguinhos da família.

Ainda no dia 11 de novembro começa a Promoção de Natal que vai até 08 de janeiro de 2023. Com R$ 350,00 em compras os clientes poderão trocar suas notas fiscais por um cupom para concorrer a até R$ 70 mil em vales-compra no Shopping. Serão 35 sorteios de 2 mil reais. E com os mesmos R$ 350,00 em compras, os clientes poderão trocar suas notas fiscais por 1 Piccolo di Milano da Weissburg Chocolates (1 por CPF). As trocas de cupons serão exclusivamente pelo APP do Shopping e as notas trocadas pelo APP valerão cupons em dobro.

E para pensar no próximo, começa no dia 18 de novembro a campanha da Árvore Solidária, que irá beneficiar crianças de instituições do entorno do Shopping. As bolinhas com os pedidos podem ser retiradas no balcão de informações e as doações entregues no Shopping até 12 de dezembro.