Arquivo/Agência Brasil – Exportação de carne de frango

O volume exportado de carne de frango entre janeiro e outubro deste ano é o maior já registrado. De acordo com dados do Ministério da Economia, já foram embarcadas cerca de 3,92 milhões de toneladas nos dez primeiros meses de 2022, volume 4,6% maior do que o mesmo período do ano passado, quando as exportações atingiram 3,75 milhões de toneladas aproximadamente.



Este aumento ocorre mesmo com uma redução na demanda chinesa pelo produto brasileiro, como mostra o boletim AgroConab, divulgado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).