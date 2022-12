Reprodução

O Feirão Serasa Limpa Nome entra na sua última semana com mais de R$ 10 bilhões de descontos já concedidos. O volume ultrapassa os benefícios registrados no evento de negociações do ano passado e se confirma como o maior Feirão de negociação de dívidas do país.

No Paraná, mais de 156 mil acordos foram fechados, somando mais de R$ 430 milhões em descontos, possibilitando que os paranaenses deem o primeiro passo para começar 2023 com o nome limpo. O Feirão, que vai até 5 de dezembro, com descontos que podem chegar a 99% em alguns casos.