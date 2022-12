Reprodução

Os bons resultados alcançados pelos agressivos descontos oferecidos na negociação de dívidas, que geraram o maior volume de acordos da história da Serasa, fizeram o Feirão Limpa Nome ser prorrogado até o dia 23 de dezembro. Foram mais de 4,5 milhões de negociações apenas em novembro, 60% a mais do que o mês anterior e cerca de 18% a mais do que o mesmo mês do ano passado.



Até 23 de dezembro será possível quitar débitos aproveitando todas as ofertas especiais concedidas em novembro, em especial os descontos que chegam a até 99%. O segmento de telefonia é o destaque de renegociações até o momento.