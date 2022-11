Divulgação/Assessoria de Imprensa

Além de todas as atrações de Natal, o Shopping Estação sedia até o dia 02 de janeiro, a feira Fiarte com variedade de artesanatos e produtos nacionais e internacionais. São oito estandes com produtos da Índia, Turquia, Egito, Polinésia Francesa, Indonésia, e itens brasileiros, da região Sul e do Estado de Minas Gerais.

Os clientes vão encontrar pedras naturais, artigos esotéricos, incensos, roupas típicas, itens de decoração como almofadas, frios como salames e queijos, doces caseiros, entre outros produtos.

A feira está localizada no piso L1, em frente a loja Centauro.