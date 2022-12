Levy Ferreira/SMCS

Na semana que antecede o Natal, os descontos da Semana da Economia estão agradando os clientes cadastrados no Armazém da Família. O dinheiro que sobra pode ser usado para deixar ainda mais fartas as festas de fim de ano.

O aposentado Cláudio de Souza, 70 anos, faz compras no Armazém da Família da Matriz, no Centro. “Não tem programa melhor da Prefeitura, aqui é tudo mais barato. Eu como lentilha o ano inteiro, mas estou aproveitando essa promoção e levando mais para o Réveillon”, disse ele.

O pacote de 500 gramas de lentilha da marca RD sai por 4,85 na oferta da Semana da Economia. O frango natalino temperado Ave Familio, da marca Pioneiro, está sendo vendido por R$ 8,95 o quilo. Também continuam valendo, durante esta semana, o preço de R$ 2,99 para o pacote de 1 quilo do feijão preto Caldeirão e de R$ 2,49 para o pacote de 1 quilo de fubá amarelo da marca RD.

Poder de compra

Outro que aproveitou para engordar as ceias foi o aposentado Jamili Jorge Tannous, 75 anos, que levou frango e também a lentilha. “Essa Semana da Economia é excelente. Desde que descobri que tem preços ainda mais baixos toda semana, tenho aproveitado. Dessa vez vou levar para a festa do Natal”, afirmou.

De acordo com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, esse é mais um esforço para valorizar o poder de compra dos clientes no final do ano. “O Armazém da Família já mantém os preços reduzidos em comparação com os demais mercados, iniciativa que beneficia a população com o efeito regulador que causa nos supermercados. E agora no final do ano é ainda mais importante as pessoas poderem economizar”, salientou Gusi.

A Semana da Economia oferta o menor preço da cidade em alguns produtos alimentares para contribuir na renda familiar de curitibanos cadastrados no programa Armazém da Família.

Armazém da Família

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

A Prefeitura conta com 35 lojas de Armazéns da Família em Curitiba. Na Região Metropolitana, são 11 municípios que possuem unidades ou convênio para que seus moradores possam comprar na capital.

Desde 1 de junho, os 35 Armazéns da Família de Curitiba atendem em novo horário: de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.