Divulgação/Assessoria de Imprensa Estação

O Governo do Paraná e a startup DIO anunciam, hoje, às 11h, a oferta de 10 mil bolsas de estudo em cursos da área de tecnologia. As bolsas, para pessoas de todas as idades, abrangem as formações mais requisitadas pelo mercado. O anúncio, que também abre as inscrições, será transmitido pelo canal do YouTube da Superintendência Geral de Inovação do Paraná (SGI).



O setor de tecnologia se destaca pelo alto potencial e pela grande quantidade de vagas disponíveis, de acordo com a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais atualmente faltam 408 mil profissionais para vagas de TI e a entidade estima que 800 mil novas vagas serão criadas até 2025.



Ao finalizar a formação, o estudante será certificado e poderá receber mais oportunidades de estudo e até de contratação de empresas que fazem parte da Plataforma DIO.