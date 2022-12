Isenção entrou em vigor em 2019. Nelson Oliveira/Agência Senado

O governador Ratinho Junior (PSD) enviou hoje à Assembleia Legislativa o projeto de lei que propõe prorrogar a isenção da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos elétricos até o dia 31 de dezembro de 2023. A medida está em vigor desde outubro de 2019. Até então a alíquota era de 3,5%,

O objetivo é incentivar a venda e o uso de automóveis movidos à energia elétrica, que conferem maior eficiência e uma alternativa àqueles movidos à combustão. O Paraná tem 4.568.679 veículos tributáveis, sendo 3.967 desses 100% elétricos, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual.

Estado autoriza cooperativas a investir R$ 237 milhões em usinas de geração de energia renovável

O motorista com carro elétrico não paga IPVA em oito estados: Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Há iniciativas municipais nessa linha. Em Curitiba, por exemplo, desde 2019 carros 100% elétricos são isentos de pagamento do Estacionamento Regulamentado (EstaR).

A eletrovia do Estado é outro destaque na política de incentivo aos carros elétricos. São 1.246 quilômetros. Implantada em 2018, tem 730 quilômetros ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu; 384 quilômetros entre Curitiba e Londrina; e outros 132 quilômetros, de Curitiba a Joinville, em Santa Catarina.