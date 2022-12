Divulgação/Assessoria de Imprensa

Desde o início do mês de dezembro, Curitiba e Região Metropolitana têm a seu dispor um novo conceito de compras, inédito no Paraná. O City Center Outlet, empreendimento do Grupo Tacla, que abriu suas portas há poucas semanas está sendo mais uma alternativa para as famílias neste Natal, dispondo de dezenas de marcas nacionais e internacionais que ofertam descontos a partir de 30% podendo chegar até 70% em determinados produtos.

“O público está aderindo a novidade. Nos últimos finais de semana a movimentação foi intensa. Ao todo já temos mais de 100 lojas abertas e nos próximos dias outras marcas atenderão, incluindo o Cinema, Cineplus que inaugura ainda neste ano”, diz o superintendente do City Center Outlet, Maikon Bruno.

Entre as marcas que iniciaram suas atividades nos últimos dias estão as operações da The Coffee; Iplace; Audithorium; Recco e Clifield. “A busca por itens de verão, como a moda para a praia, tem tido uma grande procura, além das buscas por vestuário para as festas de fim de ano”, avalia a gerente de marketing do City Center Outlet, Fernanda Hickson. “Vale frisar ainda que a grande maioria das lojas realizam trocas de produtos. Nossa orientação é que ao fazer a compra dos presentes, o consumidor verifique junto ao lojista como funciona a política de troca. É mais um atrativo que os comerciantes oferecem aos clientes”, orienta Fernanda.

Atrações e serviços

Quem se desloca pela BR-277 agora tem uma boa opção de pausa para sua viagem. Com acesso facilitado pelo km 122 em ambos os sentidos, o City Center oferece praça de alimentação com diversas marcas, banheiros, fraldários, diferentes opções de entretenimento infantil (inclusive com cuidadores), estacionamento gratuito. Vale destacar ainda que o Outlet é Pet Friendly.

Para este período do ano ainda, os clientes vão se encantar com a decoração de Natal montada e que funcionará até o mês de janeiro. Um túnel iluminado com milhares de lâmpadas e um letreiro luminoso sinalizando a chegada de 2023 são os destaques das instalações. Nos dias 23 e 24 de dezembro, o Papai Noel também estará recebendo os últimos pedidos, levando a alegria para a criançada.

Horário de Atendimento

Diariamente das 10h às 22h.

Dias 24/12 e 31/ 12, das 10h às 16h.

Dias 25/12 e 01/01, fechado.

Endereço – Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo

Endereço eletrônico – www.citycenteroutlet.com.br