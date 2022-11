Sintrapav/Divulgação

As obras do lote 4.1 da Linha Verde, trecho urbano da BR 116 que envolve o trevo do Atuba, em Curitiba, estão paralisadas nesta segunda-feira (21) por causa do movimento dos trabalhadores do consórcio formado pelas empresas TCE Engenharia e Compasa, vencedor da licitação para conclusão da revitalização da rodovia.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada do Paraná (Sintrpav/PR), o objetivo da greve é melhorar benefícios e abrir negociação sobre o recesso de final de ano. “Os trabalhadores reivindicam ampliação no valor da cesta básica mensal e na cesta natalina. Além disso, queremos negociar um recesso de final de ano para que os trabalhadores possam celebrar o natal e o ano novo junto de seus familiares”, explica Raimundo Ribeiro Santos Filho (Bahia), presidente do Sintrapav/PR.

O trecho dessa última etapa da Linha Verde envolve um perímetro de aproximadamente 3 km. As obras foram retomadas há poucas semanas, depois de permanecerem paradas desde dezembro de 2021 por problemas de não cumprimento de contrato. É a terceira licitação das obras no entorno do Atuba e a TCE Engenharia fazia parte do consórcio anterior que não concluiu as obras.

“O consórcio atual envolve uma das mesmas empresas do contrato anterior (TCE), a mesma atividade econômica, o mesmo trecho e são praticamente os mesmos trabalhadores. Porém, reduziram o valor da cesta básica quase pela metade e não há definição do valor da cesta natalina”, denuncia Raimundo.