Reprodução/RF

Nos dias em que ocorrerem jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, o atendimento ao púbico nas unidades da Receita Federal e via chat será interrompido antes do horário da partida.

Nesta primeira fase de grupos o atendimento será interrompido nos seguintes horários:

Quinta-feira: 24 de novembro, às 14h (Brasil x Sérvia).

Segunda-feira: 28 de novembro, às 11h (Brasil x Suíça).

Sexta-feira: 2 de dezembro, às 14h (Brasil x Camarões).



Os serviços digitais e canais por e-mail seguirão funcionando normalmente, sem interrupções.

Clique aqui para conhecer a carta de serviços.

As Superintendências Regionais poderão, ainda, estabelecer regras alternativas de atendimento ao público para atender às necessidades de suas regiões.

Clique aqui para acompanhar a tabela de jogos da Copa do Mundo 2022 pelo site oficial da FIFA.