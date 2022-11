Imagem fake



A empresa pública Portos do Paraná divulgou nota na manhã desta quinta (24) informando que as operações portuárias em Paranaguá e Antonina permanecem dentro da normalidade, sem registros e alterações na programação de atracação e desatracação de navios, bem como no tempo de espera das embarcações. A nota desmente um vídeo fake que circula nas redes sociais falando que toda costa brasileira “aderiu” a uma suposta paralisação em protesto ao resultado da eleição do segundo turno para presidente.

De acordo com a nota, há 15 navios atracados, e 9 navios já programados para

atracação. A empresa pública realiza uma manutenção programada no Berço. A Portos do Paraná informou, ainda, que há 31 navios ao largo – número considerado dentro dos padrões normais pela área de operações.

“A chegada dos caminhões também acontece normalmente. A única intercorrência registrada – que não chegou a afetar as operações nos portos do Paraná em razão do curto período de tempo – ocorreu entre às 22h de domingo (20) e 12h de segunda-feira (21), quando um bloqueio interrompeu o tráfego de

caminhões na BR 277, principal acesso rodoviário ao pátio de triagem e empresas portuárias.’A Portos do Paraná alerta sobre a divulgação de informações falsas em’aplicativos de mensagem e redes sociais que relatam supostas filas de navios e falta de carga para embarque”,.diz a nota.