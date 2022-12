Marcello Casal Jr/ABr

Bastam apenas R$ 4,50 e muita sorte para tornar-se um multimilionário. Está chegando a Mega Sena da Virada 2022, que este ano pagará o maior prêmio da história, estimado em R$ 450 milhões, já descontado o imposto de renda. O valor é calculado com base no acumulado ao longo dos sorteios deste ano de 2022. As apostas já podem ser feitas e o sorteio será em 31 de dezembro.

Diferente dos outros, este sempre acaba com um ou mais vencedores. Aquele que conseguir acertar os seis números é o grande vencedor, sendo que dividirá de maneira igualitária entre os outros que também acertarem. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Mas o que fazer com tanto dinheiro? A forma de investimento, segundo o professor da Estácio Curitiba, Hugo Meza, diz que basicamente há três tipos de perfil de investidor: conservador, moderado e arrojado. Para cada perfil, ele simula algumas sugestões, que vai desde a poupança para aqueles que não são arrojados até investir em ações para os que não são nem conservador e nem moderado.

Com base no valor do prêmio da Mega Sena da Virada, 450 milhões, Meza simula algumas sugestões baseadas às condições atuais da economia (novembro de 2022): ou seja, Selic de 13,75% ao ano. São elas, de acordo com os três perfis de investidor:

CONSERVADOR:

Poupança: 40% – R$ 180.000.000,00

Renda Fixa (0,9% ao mês): 20% – R$ 90.000.000,00

Tesouro Direto: 10% – R$ 45.000.000,00

Imóveis: 30% – R$ 135.000.000,00

Total: 100% – R$ 450.000.000,00

MODERADO:

Poupança: 20% – R$ 90.000.000,00

Renda Fixa: 22% – R$ 99.000.000,00

Tesouro Direto: 20% – R$ 90.000.000,00

Fundos de ações: 15% – R$ 67.500.000,00

Dólar: 8% – R$ 36.000.000,00

Imóveis: 15% – R$ 67.500.000,00

Total: 100% – R$ 450.000.000,00

ARROJADO:

Renda Fixa: 20% – R$ 90.000.000,00

Tesouro Direto: 10% – R$ 45.000.000,00

Dólar (renda variável): 10% – R$ 45.000.000,00

Ações (renda variável): 30% – R$ 135.000.000,00

Ações estrangeiras BDRs (renda variável): 10% – R$ 45.000.000,00

Fundos de Investimentos Imobiliários FIIS (renda variável) 20% –

R$ 90.000.000,00

Total: 100% R$ 450.000.000,00