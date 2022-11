Ricardo Marajó/SMCS

O programa Liceu de Ofícios está com inscrições abertas para 16 cursos gratuitos de desenvolvimento pessoal que serão promovidos pela Fundação de Ação Social (FAS), em dezembro. São 726 vagas disponíveis para toda a população, nas dez regionais da cidade, com turmas pela manhã, tarde e noite.

Promovidos em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), os cursos são rápidos, com duração de quatro horas. As aulas serão realizadas em vários espaços, como Liceus de Ofícios, auditórios de Ruas da Cidadania, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Mosteiro Monte Carmelo, na Regional Pinheirinho, e na Escola Municipal Papa João XXIII, na Regional Portão.

Quem quiser aproveitar a oportunidade e participar dos cursos deve se inscrever até a véspera do início de cada curso, no Portal Aprendere. Mais informações podem ser obtidas no telefone (41) 3250-7442.

Programação de cursos

Regional Bairro Novo

5/12 – Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 8h às 12h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1690 – Sítio Cercado)

7/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1690 – Sítio Cercado)

8/12 – Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1690 – Sítio Cercado)

9/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 13h às 17h – Cras Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1690 – Sítio Cercado)

Regional Boa Vista

5/12 a 9/12 – Informática Básica – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Boa Vista/Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3600 – Sala 5A – Boa Vista)

7/12 – Ética nas Redes Sociais – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Boa Vista/Rua da Cidadania Boa Vista (Av. Paraná, 3600 – Sala 5A – Boa Vista)

8/12 – Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Bairro Alto (Rua Jornalista Alceu Chichorro, 323 – Bairro Alto)

Regional Boqueirão

6/12 – Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Carmo/Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Sala 37 – Boqueirão)

9/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Carmo/Rua da Cidadania Boqueirão (Av. Marechal Floriano Peixoto, 8430 – Sala 37 – Boqueirão)

Regional Cajuru

6/12 a 9/12 – Informática Intermediária – 13h às 17h – Liceu de Ofícios da Rua da Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Mauricio Fruet, 2150 – Cajuru)

Regional CIC

1/12 – Auxiliar Administrativo – Administração/Gestão de Documentos – 13h às 17h – Liceu de Ofícios CAIC Candido Portinari (Rua Antônio Geroslau, 451 – CIC)

7/12 – Qualidade no Atendimento ao Público: Presencial e Telefônico – 13h às 17h – Liceu de Ofícios CAIC Candido Portinari (Rua Antônio Geroslau, 451 – CIC)

Regional Matriz

5/12 a 9/12 – Informática Básica – 8h às 12h – Liceu de Ofícios Curitiba (Rua Monsenhor Celso, 35 – 4º andar – Sala 5 – Centro)

Regional Pinheirinho

2/12 – Atitudes Comportamentais/Empregabilidade – 13h às 17h – Mosteiro Monte Carmelo (Rua La Salle, 850 – Pinheirinho)

5/12 – Atitudes Comportamentais/Empregabilidade – 8h às 12h – Escola Municipal Tomaz Edison de Andrade Vieira (Rua Leon Nicolas, s/n / ao lado da UPA 24h – Capão Raso)

6/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Pinheirinho (Av. Winston Churchill, 2033 – Sala 12 – Capão Raso)

Regional Portão

1/12 – Educação Financeira – 18h às 22h – Escola Municipal Papa João XXIII (Rua Itacolomi, 700 – Portão)

6/12 – Ética nas Redes Sociais – 18h às 22h – Escola Municipal Papa João XXIII (Rua Itacolomi, 700 – Portão)

7/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Fazendinha/Rua da Cidadania Fazendinha/Portão – Sala 40 (Rua Carlos Klemtz, 1700 – Fazendinha)

8/12 – Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo – 18h às 22h – Escola Municipal Papa João XXIII (Rua Itacolomi, 700 – Portão)

Regional Santa Felicidade

6/12 – Ética nas Redes Sociais – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

7/12 – Como ter sucesso nos processos seletivos/Entrevistas e Elaboração de Currículo – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Santa Felicidade/Rua da Cidadania Santa Felicidade (Rua Santa Bertila Boscardin, 213 – Santa Felicidade)

Regional Tatuquara

5/12 – Informática Básica – 13h às 17h – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara)

5/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Recursos Humanos – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara

6/12 – Auxiliar Administrativo – Financeiro/Contábil – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara

6/12 – Comunicação Não Violenta – 13h às 17h – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.280 – Caximba)

7/12 – Comunicação Eficaz – 13h às 17h – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.280 – Caximba)

7/12 – Auxiliar Administrativo – Ênfase em Vendas – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara)

8/12 – Marketing Pessoal – A arte de se relacionar bem – 13h às 17h – Cras Caximba (Estrada Delegado Bruno de Almeida, 8.280 – Caximba)

8/12 – Autoconhecimento – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara)

9/12 – Projeto de Vida Pessoal e Profissional – 18h30 às 21h30 – Liceu de Ofícios Santa Rita (Av. Pero Vaz de Caminha, 560 – Tatuquara)