José Fernando Ogura/AEN

O Governo do Estado está em fase final da licitação para a instalação de uma cafeteria no Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), situado no térreo do prédio, em Curitiba. Ela vai atender não apenas os frequentadores dos espetáculos, mas todos que transitam pela região da Praça Santos Andrade, no Centro da Capital.

O edital foi publicado no dia 11 de outubro e a disputa ocorreu no último dia 26. A empresa escolhida foi a Merenda Mais de São José Alimentos, segunda classificada. A primeira, a paulista Gestão Empresarial, foi desclassificada por não atender a documentação exigida.

A licitação agora está na etapa de análise dos documentos. Se tudo estiver em conformidade, a empresa terá um prazo de 30 dias para entregar o projeto arquitetônico e funcional do café. Ele deverá ter afinidade com a identidade artística e cultural do Teatro Guaíra, aprovado pela Comissão de Gestão e Fiscalização de Contrato.

A empresa escolhida no processo licitatório pagará uma mensalidade no valor de R$ 4.463,00, sendo que o prazo da outorga será de dez anos.

O novo café poderá funcionar diariamente. A expectativa é que isso ocorra a partir do início de 2023. O acesso ao local será pela Rua Conselheiro Laurindo, ao lado da bilheteria, e logo atrás da entrada do público do teatro.

A empresa ainda poderá explorar o espaço da Bomboniere, no primeiro andar, em dias de eventos culturais no teatro. Apenas neste ano o local já recebeu nomes como Caetano Veloso, Chico Buarque, Erasmo Carlos, Ney Matogrosso, Gal Costa e Jorge Drexler.