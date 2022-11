Kraw Penas/SECC

O Canal da Música está prestes a receber uma cafeteria para atendimento tanto do público que frequenta os espetáculos, quanto dos funcionários e moradores da região. O Governo do Estado fará pregão eletrônico do espaço no dia 28 de novembro, às 9 horas, pelo sistema eletrônico do Banco do Brasil. Vence a licitação a empresa que ofertar o maior lance.

O edital prevê a mensalidade mínima de R$ 2.957,00 para exploração do espaço de 106,16 m². A cafeteria será instalada no hall do prédio, piso inferior, localizado na Rua Júlio Perneta, nº 695, no bairro Mercês, em Curitiba, e será aberto diariamente para o público em geral (não somente em dias de espetáculos).

O objetivo é ampliar o acesso às dependências do Canal da Música, agregando valor cultural, social e econômico, além de atrair o público para conhecer o espaço e dar rentabilidade para a Administração Pública, uma vez que a receita obtida com a licitação do espaço deverá reverter no aprimoramento das estruturas.

A empresa ficará a cargo da escolha do cardápio e produtos a serem vendidos, inclusive com a permissão de venda de bebidas alcoólicas. O edital está disponível na internet, nas páginas do Palco Paraná e www.licitacoes-e.com.br.

CANAL DA MÚSICA – Reaberto ao público em junho deste ano após cinco anos, o Canal da Música se tornou um dos principais espaços para eventos da Capital, com capacidade para 740 pessoas no auditório principal. Foram feitas reformas no telhado e um novo projeto contra incêndio para regularizar a situação junto ao Corpo de Bombeiros.

Além dos auditórios, o local abriga a Rádio Educativa do Paraná (AM e FM), a TV Paraná Turismo, o Palco Paraná e o setor de rádio da Agência Estadual de Notícias (AEN).

TEATRO GUAÍRA – O Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) também abriu licitação para a instalação de uma cafeteria em seu Salão de Exposição, aberto ao público em geral e que irá funcionar diariamente, não só em dias de eventos. O edital foi publicado no dia 11 de outubro e a disputa ocorreu no dia 26 do mesmo mês.

A licitação agora está na etapa de análise dos documentos. Caso tudo esteja em conformidade, a empresa terá um prazo de 30 dias para entregar o projeto arquitetônico e funcional do café. Ele deverá ter afinidade com a identidade artística e cultural do Teatro Guaíra, aprovado pela Comissão de Gestão e Fiscalização de Contrato.

Serviço:

Licitação Cafeteria Canal da Música

Data: 28 de novembro

Horário: 9 horas

Local: Sistema eletrônico de licitações do Banco do Brasil