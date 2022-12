Reprodução

A semana de Natal será a mais movimentada para as compras de fim de ano. Neste ano, boa parte dos paranaenses, 50,7%, vai deixar para comprar os presentes até sete dias antes da data, aumento considerável em relação aos 41,2% de 2021.



Outros 23,9% irão às compras de 8 a 15 dias do Natal e 9,5% farão a compra dos presentes no mesmo dia. Os que preferem se antecipar e já começaram as compras natalinas, há mais de um mês, correspondem a 5,6% e os que vão comprar os presentes com 16 a 30 dias de antecedência somam 10,2%.



Os dados são de uma sondagem feita pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e pelo Sebrae/PR, e divulgada no começo do mês.



Tem também os consumidores que aproveitaram a Black Friday para antecipar as compras de Natal. Segundo outra sondagem realizada pela Fecomércio PR e pelo Sebrae/PR, 17,8% adiantariam as compras natalinas durante as promoções de novembro.



As principais escolhas de presentes natalinos serão itens de vestuário (54,6%), brinquedos (37,9%), calçados (16,4%), perfumes e cosméticos (15,4%) e acessórios (14%).