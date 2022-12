Marcelo Casall Jr / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.546 da Mega-Sena, sorteadas nesta quarta-feira (7) em São Paulo. O prêmio era de R$ 115 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 03-23-28-34-38-48.

O próximo sorteio, de número 2.547, será neste sábado (10) e pagará R$ 125 milhões, segundo estimativa inicial da Caixa Econômica Federal.

A quina teve 128 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 49.345,74. Dessas apostas, 11 eram do Paraná, das cidades de Almirante Tamandaré, Cascavel, Curitiba (2), Diamante do Norte, Foz do Iguaçu, Maringá, Nova Santa Rosa, Ponta Grossa, Primeiro de Maio e Tapejara.

A quadra teve 9.138 apostas ganhadoras, e cada uma leva R$ 987,43.