Marcello Casal Jr/ABr

A Mega-Sena está acumulada em R$ 46 milhões e o próximo sorteio será nesta terça-feira (22). A semana terá três sorteios, a segunda na quinta (24) e a terceira no sábado (26). Esta é a Semana da República. No ano são nove semanas da sorte com três sorteios. Esta será a última do ano.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19 horas dos dias de sorteio. A aposta simples custa R$ 4,50.