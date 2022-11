Imagem ilustrativa (Franklin de Freitas)

Quem quiser aproveitar a Black Friday vai ter que ficar com um olho na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo e outro nas promoções. Isso é o que aponta estudo do Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, que revela que as ofertas já começam a aumentar às 16h de quinta nas principais varejistas do país.

“A Copa do Mundo é a novidade do ano e certamente durante os jogos do Brasil, na quinta e na segunda, vamos ter muitas ofertas surgindo e menos gente comprando, já que o futebol é a paixão nacional. Isso acaba se tornando uma excelente oportunidade para quem quer aproveitar a Black Friday. Após os jogos, a expectativa de acordo com nossos dados é que o fluxo de pessoas comprando volte quase que instantaneamente e a disputa pelas boas promoções fique mais acirrada”, explica o Diretor de Vendas e Marketing do Promobit, Gabriel Alves.

Já o melhor momento para comprar será entre 23h, quando ocorre o pico de ofertas, e 1h de sexta. Durante o dia oficial da Black Friday, os horários com mais anúncios são 11h, 14h e 15h, mas a partir das 8 horas já fica mais interessante.

“Historicamente a Black Friday acontece não só na sexta, mas se estende com excelentes oportunidades entre a quinta-feira à tarde e a segunda-feira. Esse ano, já identificamos um aumento de 20% na quantidade de ofertas quando comparamos a primeira quinzena de novembro com o mesmo período de 2021, por isso a nossa expectativa está bem alta para esta semana”, pontua Gabriel Alves.

O estudo do Promobit também revelou que os melhores horários poderão mudar bastante dependendo do produto que está de olho. Por exemplo, os consumidores que buscam por roupas ou calçados o pico deverá ocorrer às 21h de quinta.

Na categoria de moda masculina as promoções vão começar já às 11h de quinta, segundo maior pico do dia e seguirão fortes até depois da meia-noite. Na sexta as ofertas começarão a pipocar mais após às 15h, tendo ápice às 23h.

Moda feminina segue um padrão bastante parecido, com a diferença que o pico das 21h é ligeiramente mais alto e segue apenas até às 23h. Já no domingo, os melhores horários são 10h e 17h.

Os consumidores que estiverem só esperando a Black Friday para trocar de celular, terão que ficar praticamente o tempo todo atentos, pois as promoções de celular já começam a aparecer cedo na quinta, às 8h da manhã, tendo inclusive o segundo maior pico às 10h. No entanto, é na virada de quinta para sexta que se concentra o maior número de ofertas, começando a escalada às 21h e só reduzindo à 1h de sexta, quando ocorre o maior pico de promoções de celular.

A projeção dos melhores horários para comprar iPhone é bem parecida com o desenho da categoria, que acaba tendo bem mais promoções de Android devido a maior variedade de modelos.

Já os consumidores que desejam garantir a TV para assistir aos jogos do Brasil ou mesmo só contar com um modelo mais novo e melhor vão ter que ficar ligados nas ofertas desde às 21h, quando ocorre o maior pico até 1h da manhã de sexta, quando as promoções começam a diminuir. Porém, desde às 10h da manhã de quinta já aparecem promoções de de TV .

Na categoria de eletrodomésticos, o maior pico ocorre à meia-noite, mas as promoções já começam às 10h de quinta e se intensificam às 16h. Na sexta, o melhor horário é entre 9h e 11h.