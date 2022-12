S.C divulgação via assessoria – GiOia Franquias

O setor de franquias registrou crescimento de 18,7% no terceiro trimestre deste ano comparado a igual período de 2021. É o que indica a Pesquisa Trimestral de Desempenho realizada pela Associação Brasileira de Franchising.



De acordo com o estudo, feito em parceria com a BR Insights, o faturamento do setor saltou de R$ 47,385 bilhões para R$ 56,256 bilhões no período.



No Paraná, o cenário é ainda melhor pois aponta um crescimento de 25,5 % no faturamento geral das redes de franquias no período analisado, faturando mais de R$ 4 bilhões.