Freepik



O setor de transporte continua crescendo e evoluindo, graças ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras. O tão procurado serviço de táxi aéreo é o grande responsável por esses avanços e pode ser um potencial disruptor no setor de viagens.

O desenvolvimento do setor já está bem encaminhado. Existem aeronaves existentes, usadas como uma forma de táxi aéreo, como o helicóptero. No entanto, para cada três horas de voo, é necessária uma hora de manutenção, o que aumenta o custo operacional.

Outro exemplo é o Bell Boeing V 22 Osprey, aeronave militar dos Estados Unidos, que pode realizar tanto pouso e decolagem vertical (VTOL) quanto pouso e decolagem curta (STOL). Ele combina a funcionalidade de um helicóptero tradicional com o desempenho de cruzeiro de longo alcance e alta velocidade de uma aeronave turboélice.

Além disso, a demanda por produtos verdes e eficientes pode estimular este mercado. Nos últimos anos, algumas empresas introduziram designs mais estáveis, minimizando o custo de manutenção, alterando o layout e tornando a aeronave elétrica. Esse desenvolvimento também está alinhado com os sentimentos atuais do consumidor, tornando-o uma proposta potencialmente mais atraente.

De acordo com os resultados da pesquisa de consumo do quarto trimestre de 2021 da GlobalData, 56% dos entrevistados concordaram que eram mais leais a marcas que apoiam “assuntos verdes” ou “ambientais”, do que os motores de combustão interna.

Uma grande vantagem de usar um serviço de táxi aéreo é o potencial de ser mais eficiente do que as formas tradicionais de transporte terrestre, como carros, ônibus ou trens.

Isso pode fornecer um cronograma de viagem flexível, dando aos passageiros a facilidade de reservar o transporte quando necessário, sem depender de voos regulares, o que pode criar oportunidades dentro do espaço de viagens corporativas.

O táxi aéreo também pode ajudar a aliviar o congestionamento do tráfego rodoviário, mas apenas se as empresas se comprometerem a oferecer uma viagem acessível.