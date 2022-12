Reprodução Youtube

A Portaria 612/2022, da Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), determina requisitos para instalações, equipamentos e procedimentos necessários para granjas avícolas e unidades de beneficiamento de ovos e derivados registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA).



Entre as mudanças na legislação, destaque para os ovos trincados sujos, que anteriormente podiam ser utilizados e agora devem ser descartados.