Reprodução/Sefa

O vencedor do último sorteio do ano do programa Nota Paraná recebeu o prêmio máximo, de R$ 1 milhão, nesta quinta-feira (15). O prêmio foi entregue pelo secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Junior. O ganhador é morador do bairro Bacacheri, de Curitiba. Ele concorreu com 29 cupons gerados de 22 notas fiscais emitidas. “Foi muito bom. Uma surpresa, até porque nunca tinha ganhado outros prêmios expressivos antes, mas sempre coloco CPF na nota. Agora vou poder desfrutar do prêmio, além de ser ótimo para os filhos também”, disse.

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. O secretário Garcia Júnior disse que o objetivo da premiação é poder transformar vidas. “O intuito é mudar vidas. Além do compromisso de auxiliar o Paraná na questão financeira, com impacto na arrecadação, o Nota Paraná tem a capacidade de fazer alguém feliz com esses prêmios tão importantes”, ressaltou.

R$ 200 MIL – O segundo prêmio, de R$ 200 mil, também foi para uma moradora de Curitiba. Ela concorreu com 385 bilhetes eletrônicos gerados de 37 notas fiscais. “A sensação de ganhar esse prêmio é maravilhosa. E se torna gratificante você saber que colocando seu CPF na nota, pode-se ganhar prêmios de verdade, além de que esse dinheiro é investido no Estado também. Então estou muito feliz”, disse a ganhadora.

Além dos maiores prêmios, 40 consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 10 mil e outras 40 mil pessoas receberam R$ 10. Além disso, entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.